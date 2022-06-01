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Александр Моор: Тобольск — родной город для многих выдающихся людей

Общество, 10:00 25 июня 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

С 435-летним юбилеем поздравил Тобольск губернатор Тюменской области Александр Моор 25 июня. В поздравлении он отметил, что у города — удивительная судьба, в разные периоды своей истории он становился родным для многих выдающихся людей, чьи имена были известны всей России.

"Уважаемые жители Тобольска! Вам есть чем гордиться. Во всем величии и великолепии Тобольск встречает своё 435-летие: древний и современный, разный, но всегда красивый город, где живут трудолюбивые, энергичные, талантливые и дружелюбные люди. С праздником вас, тоболяки!", — написал Александр Моор в своем телеграм-аккаунте.

Губернатор напомнил, что жители Тобольска всегда славились трудолюбием и гостеприимством, своими мастерами — искусными ремесленниками, косторезами, оружейниками — и отважными воинами, героически бившими врага в сражениях.

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# Александр Моор , Тобольск

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