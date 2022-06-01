Владимир Якушев: в Тобольске живет душа нашей страны

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

С 435-летним юбилеем поздравил Тобольск полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 25 июня. В видеопоздравлении он отметил, что в Тобольске живет душа нашей страны — светлая, чистая, познавшая вековую мудрость.

"Тобольск — это первая столица русской Сибири. Место рождения знаменитых творцов и ученых. Город, который принял декабристов и скрасил последние дни царской семьи. Вы бережно храните богатое наследие прошлого. И гармонично вписываете его в современность. Примите искренние поздравления с днем рождения прекрасного Тобольска!", — сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что город стал центром притяжения туристов и бизнеса, сегодня здесь реализуются мощные инвестиционные проекты.