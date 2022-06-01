  • 27 июня 202227.06.2022понедельник
  • USD53,3234
    EUR55,9640
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский технопарк вошел в тройку сильнейших региональных операторов "Сколково"

Общество, 17:03 27 июня 2022

Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

Далее в сюжете Эксперты и ученые обсудят вопросы здоровьесбережения в Тюменской области

Тюменский технопарк занял третье место в рейтинге региональных операторов фонда "Сколково". В настоящий момент 30 тюменских предприятий являются его участниками, сообщает в своем Telegram-канале региональный центр компетенций.

Оператор "Сколково" приглашает предпринимателей Тюменской области стать участниками фонда и получить дополнительные возможности для развития своих проектов. Это даст им возможность применять налоговые льготы, микрогранты, услуги фонда на льготных условиях. А также участвовать в его программах акселерации, менторских и международных программах для выхода на глобальные рынки.

Всего в России действует 20 региональных операторов и 11 региональных представителей фонда "Сколково".

Узнать подробности можно в технопарке по телефону 8 (3452) 534-000 (доб. 1085).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Сколково , тюменский технопарк

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:25 27.06.2022Улица Амурская в Тюмени будет закрыта для проезда до 3 августа
17:14 27.06.2022Эксперты и ученые обсудят вопросы здоровьесбережения в Тюменской области
17:13 27.06.2022Тюменские власти опровергли информацию об открытии холерного госпиталя в Тобольске
17:03 27.06.2022Тюменский технопарк вошел в тройку сильнейших региональных операторов "Сколково"