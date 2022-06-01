Тюменский технопарк вошел в тройку сильнейших региональных операторов "Сколково"

| Фото: Тюменский технопарк | Фото: Тюменский технопарк

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Тюменский технопарк занял третье место в рейтинге региональных операторов фонда "Сколково". В настоящий момент 30 тюменских предприятий являются его участниками, сообщает в своем Telegram-канале региональный центр компетенций.

Оператор "Сколково" приглашает предпринимателей Тюменской области стать участниками фонда и получить дополнительные возможности для развития своих проектов. Это даст им возможность применять налоговые льготы, микрогранты, услуги фонда на льготных условиях. А также участвовать в его программах акселерации, менторских и международных программах для выхода на глобальные рынки.

Всего в России действует 20 региональных операторов и 11 региональных представителей фонда "Сколково".

Узнать подробности можно в технопарке по телефону 8 (3452) 534-000 (доб. 1085).