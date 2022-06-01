В Тюменской области 136 молодых специалистов стажируются на предприятиях региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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136 молодых специалистов проходят стажировки на предприятиях Тюменской области. Получение первого трудового опыта организовано при содействии региональной службы занятости. Продолжительность стажировки составляет три месяца, рабочие места созданы по 41 профессии, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области 27 июня.

"Пройти стажировку могут молодые люди без трудового опыта по полученной профессии в течение трех лет после окончания вуза или ссуза. А также студенты последнего курса очной формы обучения в колледжах и вузах по программам бакалавриата, специалитета и учащиеся первого и второго курсов магистратуры", - говорится в сообщении.

Отметим, что программа, по которой выпускники вузов и колледжей могут получить первый трудовой опыт, действует в регионе с 2009 г. Проконсультироваться об участии в программе можно в Центре занятости населения, а также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону: 8 (3452) 42-62-48.