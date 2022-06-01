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Эксперты и ученые обсудят вопросы здоровьесбережения в Тюменской области

Общество, 17:14 27 июня 2022

сообщество "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

Стартовый модуль школы управления проектами в медицине и биотехнологиях "Генерация идей и проектных инициатив в области здоровьесбережения. Региональный аспект" запустят в Тюмени 28 июня.

Эксперты в области медицины и биотехнологий, ученые, представители органов власти страны и региона обсудят вопросы здоровьесбережения в регионе, сообщает пресс-центр Тюменского медуниверситета.

"Стартовый модуль школы управления проектами призван обсудить состояние дел в регионе в сфере здоровьесбережения, определить направления улучшения ситуации, сгенерировать проектные инициативы для решения первоочередных задач, объединив для этого усилия всех участников процесса", – сообщили в вузе.

Организатор школы – Тюменский медицинский университет – решает эти задачи под эгидой Западно-Сибирского научно-образовательного центра в рамках программы "Приоритет 2030". В вузе в 2022 году открылась и работает лаборатория геномики, протеомики и метаболомики, где свои исследования проводят не только ученые Тюменского ГМУ, но и специалисты из других регионов страны. Одним из стратегических проектов вуз определил создание в регионе открытой лаборатории здоровьесбережения.

Первый модуль школы стартует 28 июня в 9 часов 30 минут в Школе перспективных исследований по адресу: ул. 8 марта, 2, корпус 1.

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# здравоохранение , Тюменский медицинский университет

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