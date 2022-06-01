Тюменские медики помогли велосипедистке с приступом эпилепсии

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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Велосипедистке с приступом эпилепсии помогли медики скорой помощи в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

25-летняя тюменка упала с велосипеда и потеряла сознание из-за приступа эпилепсии. Очевидцы немедленно обратились в скорую помощь.

Прибывшей через шесть минут бригаде рассказали, что приступ длился всего две минуты, затем девушка пришла в сознание, но что с ней произошло, она не помнит.

Обследовав и оказав помощь на месте, бригада доставила пациентку в Областную клиническую больницу № 1.