  • 27 июня 202227.06.2022понедельник
  • USD53,3234
    EUR55,9640
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские медики помогли велосипедистке с приступом эпилепсии

Происшествия, 17:47 27 июня 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Далее в сюжете Трогательный ролик о брошенной собаке сняли в Ишиме

Велосипедистке с приступом эпилепсии помогли медики скорой помощи в Тюмени, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

25-летняя тюменка упала с велосипеда и потеряла сознание из-за приступа эпилепсии. Очевидцы немедленно обратились в скорую помощь.

Прибывшей через шесть минут бригаде рассказали, что приступ длился всего две минуты, затем девушка пришла в сознание, но что с ней произошло, она не помнит.

Обследовав и оказав помощь на месте, бригада доставила пациентку в Областную клиническую больницу № 1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# скорая помощь

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:47 27.06.2022Тюменские медики помогли велосипедистке с приступом эпилепсии
17:36 27.06.2022На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск водитель без прав вез осетров, нельму и стерлядь
17:28 27.06.2022В Тюмени следователи заинтересовались видео, на котором женщина дает ребенку курить электронную сигарету
16:18 27.06.2022В Тюмени разыскивают женщину, которая дала вейп грудному малышу