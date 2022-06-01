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Трогательный ролик о брошенной собаке сняли в Ишиме

Общество, 18:10 27 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальный ролик "Бедняга" о нелегкой судьбе бездомных животных создали восемь участников проекта "Всети 2.0" направления "видео" ишимского мультицентра "Моя территория". Ребята почти на месяц перевоплотились в сценаристов, режиссеров, операторов и монтажеров.

По информации менеджера проекта Дарьи Орловой, таким образом молодежь пыталась привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных в Ишиме, донести до них простую, но важную мысль: мы в ответе за тех, кого приручили.

Видеоролик снят от первого лица собирательного образа брошенного животного и показывает, как оставленная хозяевами собака проходит трудный путь от предательства до любви. Там все как в жизни: скитания собаки, люди, которые встречались ей на пути, голод и, наконец, – новый любящий и заботливый хозяин. Но финал ролика показывает, что это процесс бесконечный, потому что пока есть нерадивые хозяева, будут и брошенные животные.

В титрах к ролику авторы написали так: "Животные - как дети и старики: без права выбора, ни в чем не виноваты и часто бывают никому не нужны".

По словам многочисленных зрителей, ролик трогает до слез.

Татьяна Орлова рассказала, что сейчас творческая группа подыскивает социальную тему для следующего ролика, после чего снова приступит к съемкам.

Инна Кондрашкина

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# бездомные животные , Ишим , социальный ролик

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