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Тюменские "Умники" поборются за полмиллиона рублей

Общество, 08:15 28 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Студентов, аспирантов, молодых ученых, инноваторов, предпринимателей и сотрудников высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет включительно приглашают к участию в конкурсе "Умник-2022". Победители получат 500 тыс. рублей в течение 12 месяцев на развитие своих инновационных проектов, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Полуфинал пройдет с 26 по 28 октября 2022 г. на площадке университета, а победителей определят в Тюменском технопарке 24-25 ноября.

Заявки на конкурс принимают до 25 октября по следующим направлениям: цифровые технологии; медицина и технологии здоровьесбережения; новые материалы и химические технологии; новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; биотехнологии; ресурсосберегающая энергетика.

По итогам 2021 г. гранты по 500 тыс. рублей получили 12 победителей программы "Умник" в Тюмени, среди них трое представителей Тюменского госуниверситета.

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# конкурс , ТюмГУ

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