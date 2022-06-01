Мастер-классы "Чайница-конфетница" откроются для тюменцев в музее "Усадьба Колокольниковых"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

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Мастер-классы "Чайница-конфетница", на которых тюменцы научатся декорировать этот полезный предмет обихода и узнают немало интересного, будут проходить в музее "Усадьба Колокольниковых" со 2 июля по 24 сентября каждую субботу в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На занятии участники смогут самостоятельно декорировать деревянную форму для хранения чая и конфет в технике декупажа и украсить ее яркими элементами. В процессе мастер-класса гости музея ознакомятся с традициями чаепития и основами чайного этикета и узнают судьбу одной из крупнейших тюменских купеческих династий, сколотившей капитал на чайной торговле. Кроме того, работники музея расскажут о дороге чая из Китая в Россию, которую назвали Великим чайным путем.

Стоимость участия - 350 рублей. Билеты можно приобрести в рамках проекта "Пушкинская карта" на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Узнать подробности и записаться на мероприятие можно по телефону: +7 (3452) 46 49 63. Возрастная категория 6+