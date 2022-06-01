"Истории Греты" расскажет тюменский педагог

| Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте

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На презентацию книги "Истории Греты" тюменцев приглашает областная научная библиотека им. Менделеева 1 июля. Автор - народный учитель РФ, директор школы № 70 Лидия Русакова - расскажет о том, как найти подход к ребенку, увлечь его чтением, умными мыслями и добрыми идеями.

"Истории Греты" вышли в 2022 году, а в 2017 году увидела свет еще одна книга автора "Сказки об умной, доброй и красивой школе. От школы моего детства - к школе моих учеников" в двух томах.

По словам автора, "Истории Греты" написаны для детей и взрослых. Для детей, которым нравится читать и размышлять, рисовать и отвечать на вопросы, придумывать разные чудеса и сказки.

Начало в 15 часов по адресу ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал, 1-й этаж. Вход свободный. Контактное лицо: Екатерина Малышева, тел. 565-300 (доб. 3061).