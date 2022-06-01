Об истории татарского орнамента расскажут в Ембаевском музее

| Фото: группа "Ембаевский сельский музей" ВКонтакте | Фото: группа "Ембаевский сельский музей" ВКонтакте

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Встреча с мастером Гульназирой Мустакимовой пройдет в Ембаевском сельском музее (ул. Советская, 81) 30 июня в 15 часов. Участников познакомят с историей татарского национального орнамента и урало-сибирской росписи, сообщает музей.

Гульназира Мустакимова проведет мастер-классе по урало-сибирской росписи в технике двухцветного мазка.

Вход свободный, уточнить подробности можно по телефону +7 (3452) 76-22-63.