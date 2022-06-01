Тюменская область отправила в Краснодон технику для ремонта дорог

| Фото: krasnodon-adm.ru | Фото: krasnodon-adm.ru

25 единиц дорожной техники из Тюменской области прибыло в Краснодон. В рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между администрацией города и правительством региона запланированы работы по ремонту дорог Краснодонщины.

Для качественного ремонта дорожного полотна, в Краснодон направлены асфальтоукладчик, фреза, комбинированная дорожная машина, гудронатор, катки, КамАЗы и другие машины. Предстоит капитальный ремонт дорог центра Краснодона, а также частично в городах Молодогвардейск и Суходольск.

| Фото: krasnodon-adm.ru | Фото: krasnodon-adm.ru

"После встреч со специалистами Тюменской области были определены участки, объемы работ и необходимые ресурсы. Вся техника приехала в Краснодон. Это колоссальная поддержка Российской Федерации, спасибо за нее", - отметил глава администрации Краснодон Сергей Козенко.