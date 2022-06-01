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В Тюменской области обработали фумигаторами партию семян подсолнечника из Китая

Экономика, 18:49 29 июня 2022

цнмвл.рф | Фото: цнмвл.рф

Партию в 92 тонн семян подсолнечника, поступившую в Тюменскую области из Китая, обработали фумигаторами. В партии были обнаружен жук Trogoderma, который наносит вред зерновым культурам при хранении, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 29 июня.

Вредитель был обнаружен при исследовании в Тюменской фитосанитарной лаборатории. В России жук Trogoderma не является карантинным вредителем, уточнили в ведомстве.

Тем не менее для защиты партии семян специалисты провели мероприятия по фумигации.

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# импорт , управление Россельхознадзора

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