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"Иванушки International" выступят на площади 400-летия Тюмени

Общество, 12:24 01 июля 2022

официальное сообщество группы «Иванушки International» во ВКонтакте: vk.com/ivanushkiband | Фото: официальное сообщество группы «Иванушки International» во ВКонтакте: vk.com/ivanushkiband

"Иванушки International" выступят на площади 400-летия Тюмени в честь 30-летия ресторанного холдинга "Максим" 10 июля.

"Совсем скоро нам исполняется 30 лет — и это будет незабываемый день рождения, который мы хотим отметить с вами! Главные гости этого вечера — группа "Иванушки International"! Будем хором петь любимые песни из прошлого и наслаждаться праздником", - говорится в приглашении для горожан, размещенном в группе ВКонтакте холдинга.

На площади будут работать более 10 точек стрит-фуда, интерактивные зоны для детей и взрослых.

Начало праздника в 13 часов.

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# концерт , площадь 400-летия Тюмени

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