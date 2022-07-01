"Иванушки International" выступят на площади 400-летия Тюмени

| Фото: официальное сообщество группы «Иванушки International» во ВКонтакте: vk.com/ivanushkiband | Фото: официальное сообщество группы «Иванушки International» во ВКонтакте: vk.com/ivanushkiband

"Иванушки International" выступят на площади 400-летия Тюмени в честь 30-летия ресторанного холдинга "Максим" 10 июля.

"Совсем скоро нам исполняется 30 лет — и это будет незабываемый день рождения, который мы хотим отметить с вами! Главные гости этого вечера — группа "Иванушки International"! Будем хором петь любимые песни из прошлого и наслаждаться праздником", - говорится в приглашении для горожан, размещенном в группе ВКонтакте холдинга.

На площади будут работать более 10 точек стрит-фуда, интерактивные зоны для детей и взрослых.

Начало праздника в 13 часов.