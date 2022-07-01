Якушев отметил рост числа кибератак на объекты в Уральском федеральном округе

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информационная безопасность - сквозная задача для цифровых проектов во всех отраслях. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который провел заседание координационного совета по информационной безопасности.

"Чем выше уровень внедрения ИТ-технологий, тем серьезнее угрозы безопасности государству и жителям в случае нанесения вреда работе информационных систем", - подчеркнул он.

Вопрос устойчивости критической информационной инфраструктуры, по словам полпреда, обострился с началом специальной военной операции на Украине. Выросло количество кибератак на информационные ресурсы нашей страны, в том числе на объекты в Уральском федеральном округе.

Владимир Якушев поручил рассматривать на площадке совета проблемные вопросы, связанные с информационной безопасностью, изучать лучшие региональные практики и регулярно обмениваться опытом.