Сеть ресторанов и доставки обещает тюменцам нескучные выходные

На функциональную тренировку со своим весом приглашает всех желающих сеть ресторанов и доставки "Сушкоф и Дель Песто" на площадку у "Конторы пароходства" 2 июля к 10 часам 30 минутам, сообщают организаторы.

Мероприятие станет первым в череде дел, которые объединили в "кампанию по поднятию настроения и бодрости духа "Нескучные выходные", говорится в аннотации.

"Сами мероприятия постарались сделать максимально разнообразными, чтобы каждый смог найти что-то по душе: пробежки, тренировки, занятия йогой, экскурсии и многое другое", - пишут организаторы.

"Нескучные выходные" - это серия интерактивных мероприятий, которые будут проходить с июля до конца летнего сезона каждые субботу или воскресенье. В "Сушкоф и Дель Песто" уже разработали насыщенную программу на месяц. Горожане смогут поучаствовать в тренировке по фитнесу с клубом Beautiful Body, проверить свою выносливость совместно с беговым клубом Sibstar, насладиться пешей экскурсией по Тюмени, получить удовольствие от йоги в парке. По традиции, в конце каждого мероприятия ресторан угощает всех участников своими самыми популярными блюдами. Чтобы присоединится к команде "Сушкоф и дель Песто" на "Нескучные выходные", достаточно просто зарегистрироваться, все мероприятия для жителей города бесплатные. Основная цель - поддержать спортивный дух горожан и хорошо провести время вместе.

"У нас в ресторанах часто проводят мероприятия, чтобы порадовать гостей. Вот и решили начать дарить радость всем без ограничения. Сначала провели одну акцию, затем вторую - нам понравилось. В конце концов, еда - это тоже эмоция. Мы умеем дарить радость и любим, когда люди улыбаются", – аргументирует генеральный директор "Сушкоф и Дель Песто" Михаил Кольцов.

Бренд "Сушкоф и Дель Песто" уже известен горожанам, как компания, которая бесплатно угощает всех желающих благотворительной ухой из лосося.

Подробную программу и расписание активностей можно найти в группе ВКонтакте "Сушкоф и Дель Песто".