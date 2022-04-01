В Тюмени федеральная сеть ресторанов будет бесплатно угощать жителей ухой до конца осени

фото ресторана «Сушкоф и Дель Песто» фото ресторана «Сушкоф и Дель Песто»

Каждый четверг возле тюменского ресторана "Сушкоф и Дель Песто" можно будет отведать горячей ухи из лосося. Акция "благотворительная уха" стартует на этой неделе и продлится до конца осени.

В планах компании готовить по 20 литров рыбного супа еженедельно и кормить горожан до первых морозов, постепенно увеличивая количество ресторанов, участвующих в акции.

А начиналась акция во время пандемии в Екатеринбурге. Сейчас ее география расширяется: к участию присоединилось более десятка заведений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Тюмени.

"В ресторанах всегда есть качественные продукты, которые не подходят для прямой продажи, но пригодны для приготовления блюд не из нашего основного меню, - пояснил генеральный директор франчайзинговой сети ресторанов "Сушкоф и Дель Песто" Михаил Кольцов. - Поэтому, и просто потому, что кто-то должен, мы и решили возобновить нашу давнюю акцию – "благотворительная уха".

Организаторы подтверждают, что приготовленная уха будет соответствовать стандартам сети: готовиться из качественных продуктов с соблюдением всех санитарных правил. В составе блюда будут части лосося, картофель, лук и морковь.

Всех желающих отведать ароматную уху из лосося ожидают каждый четверг возле ресторана "Сушкоф и Дель Песто" с 13 до 15 часов по адресу: Тихий проезд, 4.