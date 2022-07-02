В Тюмени пожарные потушили огонь на балконе в "Европейском"

| Фото: vsluh.ru | Фото: vsluh.ru

В Тюмени пожарные ликвидировали открытое горение на балконе в жилом комплексе "Европейский". Пожар произошло на 4 кв метрах балкона дома на ул. Проезд Тихий, 2.

Сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже поступило в 10 час. 22 минуты. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение на балконе. Его локализовали и потушили, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекались семь единиц основной и специальной техники, 17 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Причина пожара устанавливается