В Тюмени пожарные потушили огонь на балконе в "Европейском"
В Тюмени пожарные ликвидировали открытое горение на балконе в жилом комплексе "Европейский". Пожар произошло на 4 кв метрах балкона дома на ул. Проезд Тихий, 2.
Сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже поступило в 10 час. 22 минуты. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение на балконе. Его локализовали и потушили, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
Погибших и пострадавших нет.
К тушению привлекались семь единиц основной и специальной техники, 17 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Причина пожара устанавливается