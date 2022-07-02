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В Тюменской области обеспечена единая политика информационной безопасности

Политика, 12:48 02 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области обеспечена единая политика информационной безопасности. Вопрос устойчивости критической информационной инфраструктуры регионов УФО обсуждали на координационном совещании в полпредстве. По его итогам полномочный представитель президента России в Уральской федеральном округе Владимир Якушев поручил изучить лучшие региональные практики и регулярно обмениваться опытом.

"В Тюменской области осуществляется централизованное управление и мониторинг функционирования процессов обеспечения информационной безопасности. Применяются единые защитные меры и технические средства отечественного производства", - рассказал директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

По его словам, политика формируется совместно с представителями не только исполнительной власти, но и с участием подведомственных учреждений, муниципальных образований региона и IT-компаний.

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# Владимир Якушев , информационная безопасность

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