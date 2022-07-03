Более двух тысяч тоболяков стали участниками фестиваля "Клевер"

| Фото: группа Мультицентра «Моя территория» Тобольска ВКонтакте | Фото: группа Мультицентра «Моя территория» Тобольска ВКонтакте

Более 2 тыс. жителей Тобольска побывали на семейном фестивале "Клевер", который стартовал в мультицентре "Моя Территория" и Аптекарском саду. До 20 августа в мероприятия в рамках фестиваля будут проходить каждые выходные, пишет Мегатюмень.

Родители и дети могут участвовать в мастер-классах, послушать лекции и провести время на свежем воздухе. Так, на прошедших мероприятиях фестиваля психологи рассказали об эмоциональном интеллекте и о том, как правильно выражать свои эмоции. Практикум по развитию речи ребенка провел квалифицированный логопед. Педиатр дал советы по сбору детской аптечки для дальней поездки.

Дети поучаствовали в игровой программе от "Капитанов Двора", провели время в зоне отдыха и летнем кафе. Кроме того, участники фестиваля научились плести косы и делать 3D-открытки своими руками.