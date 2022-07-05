Первую на Урале ипотеку многодетной семье под 3% ВТБ выдал в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую в Уральском федеральном округе ипотечную сделку по новой программе для многодетных семей провел ВТБ в Тюменской области. Дополнительно банк предоставит для всех детей в семье бесплатную страховку от онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае.

Первым заемщиком на Урале, который воспользовался новой льготной программой ВТБ, стал работник железнодорожного транспорта из Тюмени. Его семья приобрела в ипотеку трехкомнатную квартиру в ЖК "Ново Комарово" от "Тюменской домостроительной компании". Сумма кредита составила 4,2 млн рублей, срок кредитования — 30 лет.

"Наша новая ипотечная программа реализуется в рамках стратегии развития "семейного капитала", направленной на адресную поддержку населения. Многодетные семьи – одна из тех ключевых категорий людей, которым необходима всесторонняя помощь, особенно когда речь идет об улучшении их жилищной ситуации. И поэтому наш банк не просто активно участвует в реализации социальных инициатив государства, но и предлагает дополнительные меры поддержки. Ипотека под 3% поможет большому количеству семей решить квартирный вопрос и создать комфортные условия для жизни и воспитания детей", — сказал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

ВТБ снизил ставку по ипотеке для многодетных семей до 3% с 1 июля. Воспользоваться условиями новой программы банка могут семьи, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 год родился или усыновлен третий или последующий ребенок. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту ВТБ.

Банк предоставляет дисконт к ставке государственной "семейной ипотеки". Финансирование по сниженной ставке доступно при покупке недвижимости на первичном рынке. Максимальная сумма кредита может достигать 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в остальных регионах. На объекты ряда застройщиков доступно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей соответственно.

Помимо предоставления льготных условий по жилищному кредитованию ВТБ окажет заемщикам нефинансовую помощь. Все дети в семье, включая новорожденного, получат от банка бесплатную страховку на случай онкологических заболеваний. Она покрывает расходы на лечение вновь выявленных заболеваний ребенка "под ключ", в том числе на подбор и консультации специалистов, лекарства и дорогостоящие операции, а также пребывание в больнице и реабилитацию. Максимальная сумма возмещения составляет 6 млн рублей на лечение и 37,5 млн рублей на сложные операции.

Программа действует до конца года. Подать заявку клиенты могут в контакт-центре ВТБ по номеру 1000.