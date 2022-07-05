Пропавшего рыбака ищут водолазы в Тюменской области

| Фото: ТОСЭР | Фото: ТОСЭР

Рыбака 1958 года рождения ищут спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда ТОСЭР. Они проводят поисковые водолазные работы на реке Иртыш, неподалеку от пос. Иртыш Вагайского района 5 июля, сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.

Согласно запросу МВД России "Тобольский", мужчина отправился рыбачить на реке Иртыш на лодке. Лодка перевернулась и рыбак выпал. Больше его никто не видел.

По такой же причине 4 июля спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда выезжали в район пос. Заречный Вагайского района. На реке Вагай водолазы искали рыбака 1956 года рождения. "3 июля местные жители обнаружили затопленную деревянную лодку рыбака, которого видели накануне трагедии. При проведении поисковых водолазных работ тело нашли и достали из реки", – сообщили в ТОСЭР.

Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования советуют рыбакам применять спасательные жилеты при нахождении на акватории.