В Затюменском парке семьям с детьми за участие в квестах вручат подарки

| Фото: группа "Региональный центр «Семья»" ВКонтакте | Фото: группа "Региональный центр «Семья»" ВКонтакте

Фестиваль "На газоне" ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Затюменском парке в Тюмени 9 июля с 15 до 18 часов. Родители с детьми за участие в квесте с увлекательными заданиями получат подарки.

В программе фестиваля — творческие и кулинарные мастер-классы, игры с аниматорами, шоу мыльных пузырей, уличный кукольный спектакль и шоу-программа. Мероприятие в четвертый раз организует региональный центр "Семья".

Вход на фестиваль — со стороны детской метеоплощадки по ул. Барнаульская.