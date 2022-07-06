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Тюменская область полностью обеспечивает себя молочной продукцией

Экономика, 19:42 06 июля 2022

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Пятнадцать заводов и предприятий обеспечивают юг Тюменской области молочной продукцией. В условиях санкций производители ищут варианты замены иностранных упаковочных материалов и комплектующих для оборудования, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Так, на предприятии в селе Ситниково Омутинского района изготавливают около 80 видов молочной продукции, в том числе по собственным эксклюзивным рецептам. Здесь внедрен закрытый процесс производства, который исключает контакт молока с человеком, что обеспечивает безопасность продукта.

На предприятии отмечают, что перебоев с сырьем не предвидится. Фермеры сначала получают деньги, а потом сдают молоко.

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# молочная продукция

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