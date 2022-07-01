Всероссийский фотофестиваль "Фокус" принимает заявки от юных тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать во Всероссийском фотофестивале "Фокус" предлагают жителям Тюменской области в возрасте от 8 до 17 лет. Прим заявок уже стартовал и продлится до 1 ноября, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

Ребята могут выбрать одну или несколько номинаций: "Мир животных", "Мир растений", "Макромир", "Явления в природе", "Пейзаж", "В гармонии с природой". На снимках могут быть животные и растения, культурные объекты и архитектурные сооружения, расположенные рядом с природной растительностью, пейзажи, показывающие красоту дикой природы.

Фотофестиваль предполагает индивидуальное участие. Подать заявку можно на сайте рдш.рф в разделе "Проекты". Для этого необходимо отметить выбранную номинацию, написать название работы и прикрепить свою фотографию.

Итоги конкурса станут известны после 1 ноября. Жюри сформирует шорт-лист из 50 лучших работ, набравших наибольшее количество баллов.