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Тюменцев приглашают стать сказочниками

Общество, 18:47 08 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Городской конкурс "Тюменские сказки" стартовал и приглашает к участию. Он проводится в рамках празднования Дня города и завершится 26 июля.

Участниками могут стать и дети, и взрослые в разных возрастных номинациях. Топ–10 лучших сказок соберут в онлайн сборник и опубликуют на сайте организатора - центра "Дзержинец", а также в его социальных сетях.

Сказки можно писать в любом жанре, самое главное, чтобы все события и
приключения происходили в Тюмени.

Работы принимаются по адресу ул. Механическая 31/1, молодежное пространство "Город Молодых".

Подробности о конкурсе можно узнать, изучив положение конкурса, которое
находится в сообществе "Семьи Тюмени" во ВКонтакте.

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# День города Тюмени , конкурсы , сказки

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