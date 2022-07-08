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Воспитанники тобольского "Кванториума" изготовили утиный домик

Общество, 21:47 08 июля 2022

администрация Тобольска

Дом на плоту изготовили для утиного семейства, поселившегося на пруду в Тобольске, воспитанники местного детского технопарка "Кванториум" вместе с наставником Евгением Степановым. Об этом сообщает администрация города.

В День семьи, любви и верности домик для защиты и отдыха уток торжественно спустили на воду. С помощью надувной лодки его отвезли на середину водоема и закрепили якорями. Наступили жаркие дни, и утке с утятами теперь будет где скрыться от палящего солнца.

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# День семьи любви и верности , Тобольск

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