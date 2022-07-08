Воспитанники тобольского "Кванториума" изготовили утиный домик

администрация Тобольска администрация Тобольска

Дом на плоту изготовили для утиного семейства, поселившегося на пруду в Тобольске, воспитанники местного детского технопарка "Кванториум" вместе с наставником Евгением Степановым. Об этом сообщает администрация города.

В День семьи, любви и верности домик для защиты и отдыха уток торжественно спустили на воду. С помощью надувной лодки его отвезли на середину водоема и закрепили якорями. Наступили жаркие дни, и утке с утятами теперь будет где скрыться от палящего солнца.