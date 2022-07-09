48 новых спортплощадок откроют в Тюменской области в 2022 году

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

48 спортивно-игровых площадок, турниковых и силовых комплексов обустроят в Тюменской области до конца 2022 года, сообщает центр регионального правительства.

Напомним, что в 2021 году в регионе завершили работы по созданию спортивной инфраструктуры для проведения тестирований ГТО в Ишимском районе. Выполнено устройство спортивных площадок в пяти школах Заводоуковского округа, Вагайского района и Сладковского районов и городошной площадки в школе Упоровского района.

Кроме того, в Тюменской области оборудовали пять открытых спортивных сооружений в Упоровском и Сладковском районах.

Проект "Мой парк" реализуется в регионе с 2017 года, благодаря ему созданы зоны для занятия спортом и активного отдыха в Затюменском лесопарке и Гилевской роще. Всего же в Тюменской области 4 тыс. 175 спортобъектов.