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48 новых спортплощадок откроют в Тюменской области в 2022 году

Спорт, 11:47 09 июля 2022

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

48 спортивно-игровых площадок, турниковых и силовых комплексов обустроят в Тюменской области до конца 2022 года, сообщает центр регионального правительства.

Напомним, что в 2021 году в регионе завершили работы по созданию спортивной инфраструктуры для проведения тестирований ГТО в Ишимском районе. Выполнено устройство спортивных площадок в пяти школах Заводоуковского округа, Вагайского района и Сладковского районов и городошной площадки в школе Упоровского района.

Кроме того, в Тюменской области оборудовали пять открытых спортивных сооружений в Упоровском и Сладковском районах.

Проект "Мой парк" реализуется в регионе с 2017 года, благодаря ему созданы зоны для занятия спортом и активного отдыха в Затюменском лесопарке и Гилевской роще. Всего же в Тюменской области 4 тыс. 175 спортобъектов.

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# спортивные площадки

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