Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:26 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре техногенных пожара произошло в Тюменской области за сутки 14 августа. Сотрудники регионального ГУ МЧС России дважды оказывали помощь населению, пять раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП, сообщили в ведомстве.

В селе Ярковское Казанского муниципального округа произошел пожар на улице Ленина. Здесь горела хозяйственная постройка, огонь ликвидировали на площади 21 кв. м, пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В Омутинском муниципальном округе загорелся автомобиль ВАЗ-2107. Огонь ликвидирован на площади 6 кв. м. По предварительной версии причиной пожара стала неисправность топливной системы.

В седьмом часу вечера поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на улице Мичурина в СНТ "Текстильщик" Тюменского округа. Огонь ликвидировали на площади 3 кв. м, пострадавших нет. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

﻿
