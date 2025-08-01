  • 15 августа 202515.08.2025пятница
  • USD79,7653
    EUR93,0588
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер западный

К отопительному сезону для котельных Сладковского округа завезут 900 тонн угля

Экономика, 12:15 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

900 тонн угля завезут к началу отопительного сезона для котельных Сладковского округа. Треть от необходимого объема энергоносителя уже доставлена на места, сообщает администрация муниципального образования.

Этого объема достаточно, чтобы обеспечить потребителей тепловой энергией от угольных котельных на весь период отопительного сезона.

Кроме того, продолжаются ремонты в котельных и на теплосетях, завоз топлива, специалисты производят опрессовку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , подготовка к зиме , Сладковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 15.08.2025В Тюменской области каждый четвертый соискатель в рабочих профессиях – новичок
13:32 15.08.2025Тюменцы поделились опытом привлечения инвесторов на всероссийском форуме
13:21 15.08.2025Тюменские аграрии заготовили 66 тыс. 700 тонн сена
12:48 15.08.2025В Тюменской области ввели в сельхозоборот 17,4 га земли

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора