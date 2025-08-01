К отопительному сезону для котельных Сладковского округа завезут 900 тонн угля
900 тонн угля завезут к началу отопительного сезона для котельных Сладковского округа. Треть от необходимого объема энергоносителя уже доставлена на места, сообщает администрация муниципального образования.
Этого объема достаточно, чтобы обеспечить потребителей тепловой энергией от угольных котельных на весь период отопительного сезона.
Кроме того, продолжаются ремонты в котельных и на теплосетях, завоз топлива, специалисты производят опрессовку.