Трудовые коллективы Тюмени сыграют в уличный баскетбол

Спорт, 09:08 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Соревнования по уличному баскетболу (ул. В. Гнаровской, 1) пройдут в Тюмени 16 августа в рамках XVIII Спартакиады трудовых коллективов.

За звание победителей сразятся мужские и женские команды. Они сыграют в баскетбол 3х3, старт запланирован на 9 часов, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На баскетболе спартакиада не завершится. Впереди у спортсменов соревнования по многоборью ГТО, футболу, боулингу и бадминтону.

