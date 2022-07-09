Автомобиль Daewoo перевернулся в ДТП на улице Холодильной в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Водители автомобилей Volkswagen Polo и Daewoo Matiz получили травмы в ДТП на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Холодильной в Тюмени 9 июля.
Как рассказали корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 13 часов 25 минут.
По предварительным данным, водитель Daewoo Matiz не уступил дорогу Volkswagen Polo. В результате ДТП автомобиль Daewoo перевернулся. Оба водителя получили различные травмы.
Николай Ступников