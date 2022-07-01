Окучивание картофеля в Вагайском районе закончилось поножовщиной

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тобольска нанесла удар ножом в живот сожителю, он находится в больнице. Так закончился конфликт, который произошел во время застолья. Женщина арестована, ей предъявлено обвинение по ч.2 ст. 111 УК РФ, сообщает региональное УМВД.

Установлено, что пострадавший с сожительницей приехал в гости к её сестре в с. Касьяново Вагайского района, чтобы помочь окучивать картофель. После окончания работ они решили выпить. В ходе застолья мужчина просил возлюбленную меньше пить, на этой почве между ними возник конфликт. Житель пос. Сумкино несколько раз ударил сожительницу. В ответ женщина взяла на кухне нож и нанесла потерпевшему удар в живот.

Задержанная свою вину признала, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" тоболячке грозит максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.