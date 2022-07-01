Ценители классики выбирают речные прогулки в формате музыкальной гостиной в Тюмени
100 слушателей собрала речная прогулка по Туре с лауреатом международных конкурсов Дарьей Ивановой 10 июля. На теплоходе "Тюмень" она представила программу "Город влюбленных людей", посвященную творчеству советской певицы Анны Герман. Музыкальная гостиная на борту судна — это новый формат, запущенный Тюменской судоходной компанией.
Программа включала произведения на русском и итальянском языках. В программу вошли известные произведения "Не спеши", "Эхо любви", "Нежность". Люди подпевали, услышав знакомые мелодии.
Для публики формат музыкальной гостиной необычен, хотя сама Дарья Иванова выступает на теплоходе не в первый раз. В начале июля она представила программу "Canto per voi...", вобравшую в себя произведения на итальянском и испанском языках.
"Там были как популярные композции, так и новые для горожан. Я исполняла их с тюменским симфоническим оркестром и с фортопианным аккомпонементом. Собрала все свои любимые произведения. Они производят большое впечатление на публику. Бывает, что люди не ожидают, что попадут на такую программу, и испытывают некий шок. Но слушают внимательно, начинают снимать на смартфоны. В прошлый раз, когда я пела итальянские произведения, дети шести-семи лет встали передо мной и смотрели, как завороженные", - поделилась она.
Лично для себя Дарья находит формат музыкальной гостиной на теплоходе очень интересным. По ее словам, на борту судна находишься напрямую в контакте со зрителями, следишь за их реакциями, это добавляет энергии. Обычно при выступлении на больших академических концертах зритель все же вдали.
Новые форматы прогулок запустили, чтобы тюменцы и гости города смогли прокатиться по Туре и получить культурную программу.
"На наших теплоходах работает много эстрадных музыкантов. В музыкальной гостиной же смогут работать артисты классического стиля. Это уже третья прогулка. Люди реагируют положительно. Иногда они даже не ожидают, а потом видят красивую певицу, поющую академическим голосом. Для них это что-то новое. Ценители классической музыки могут обратить внимание на наши прогулки", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.
"Музыкальная гостиная" открывается каждое воскресенье в 18 часов. За расписанием можно следить в сообществе во ВКонтакте.
Теплоход идет в сторону старого ДОКа. В это время пассажиры слушают 15-минутную аудиоэкскурсию об истории Тюмени, о том, что город представляет из себя сейчас, записанную с участием профессионального гида. Ее включают на борту перед каждой программой. Затем теплоход разворачивается и идет практически до Профсоюзного моста, после вдоль набережной возвращается обратно. Маршрут составляет четыре километра.
"С аудиоэкскурсии начинается каждая прогулка. К нам приезжают и гости из других городов. Эта экскурсия заменяет им полноценного гида. А туристов нас посещает много. Каждую неделю — не по одной группе, бывает, что приезжает десять. Заявки поступают из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Кургана, Краснодарского края. Нами интересовались и отдыхающие из Санкт-Петербурга, Омска, гости были приятно удивлены нашему сервису, теплоходам", - добавила Ольга Лузина.
На теплоходах предусмотрены программы не только для взрослых. Для юных тюменцев уже не первый год работают аниматоры. Как отмечает Ольга Лузина, детям не интересно просто прокатиться на теплоходе и созерцать пейзажи и достопримечательности. На детских программах аниматоры работают с разновозрастными ребятами. Все детские прогулки пользуются популярностью, каждый раз аниматоры выступают в разных образах: Человек-паук, Кисси Мисси, моряк Лом, капитан Врунгель.
Продолжительность всех прогулок - час. Кроме "Погружения" с диджеем, которую проводят по пятницам с 20 до 22 часов, - двухчасовой круиз с клубной музыкой запустили в мае.
Инна Пахомова