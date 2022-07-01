Ценители классики выбирают речные прогулки в формате музыкальной гостиной в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 слушателей собрала речная прогулка по Туре с лауреатом международных конкурсов Дарьей Ивановой 10 июля. На теплоходе "Тюмень" она представила программу "Город влюбленных людей", посвященную творчеству советской певицы Анны Герман. Музыкальная гостиная на борту судна — это новый формат, запущенный Тюменской судоходной компанией.

Программа включала произведения на русском и итальянском языках. В программу вошли известные произведения "Не спеши", "Эхо любви", "Нежность". Люди подпевали, услышав знакомые мелодии.

Для публики формат музыкальной гостиной необычен, хотя сама Дарья Иванова выступает на теплоходе не в первый раз. В начале июля она представила программу "Canto per voi...", вобравшую в себя произведения на итальянском и испанском языках.

"Там были как популярные композции, так и новые для горожан. Я исполняла их с тюменским симфоническим оркестром и с фортопианным аккомпонементом. Собрала все свои любимые произведения. Они производят большое впечатление на публику. Бывает, что люди не ожидают, что попадут на такую программу, и испытывают некий шок. Но слушают внимательно, начинают снимать на смартфоны. В прошлый раз, когда я пела итальянские произведения, дети шести-семи лет встали передо мной и смотрели, как завороженные", - поделилась она.

Лично для себя Дарья находит формат музыкальной гостиной на теплоходе очень интересным. По ее словам, на борту судна находишься напрямую в контакте со зрителями, следишь за их реакциями, это добавляет энергии. Обычно при выступлении на больших академических концертах зритель все же вдали.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые форматы прогулок запустили, чтобы тюменцы и гости города смогли прокатиться по Туре и получить культурную программу.

"На наших теплоходах работает много эстрадных музыкантов. В музыкальной гостиной же смогут работать артисты классического стиля. Это уже третья прогулка. Люди реагируют положительно. Иногда они даже не ожидают, а потом видят красивую певицу, поющую академическим голосом. Для них это что-то новое. Ценители классической музыки могут обратить внимание на наши прогулки", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

"Музыкальная гостиная" открывается каждое воскресенье в 18 часов. За расписанием можно следить в сообществе во ВКонтакте.

Теплоход идет в сторону старого ДОКа. В это время пассажиры слушают 15-минутную аудиоэкскурсию об истории Тюмени, о том, что город представляет из себя сейчас, записанную с участием профессионального гида. Ее включают на борту перед каждой программой. Затем теплоход разворачивается и идет практически до Профсоюзного моста, после вдоль набережной возвращается обратно. Маршрут составляет четыре километра.

"С аудиоэкскурсии начинается каждая прогулка. К нам приезжают и гости из других городов. Эта экскурсия заменяет им полноценного гида. А туристов нас посещает много. Каждую неделю — не по одной группе, бывает, что приезжает десять. Заявки поступают из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Кургана, Краснодарского края. Нами интересовались и отдыхающие из Санкт-Петербурга, Омска, гости были приятно удивлены нашему сервису, теплоходам", - добавила Ольга Лузина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На теплоходах предусмотрены программы не только для взрослых. Для юных тюменцев уже не первый год работают аниматоры. Как отмечает Ольга Лузина, детям не интересно просто прокатиться на теплоходе и созерцать пейзажи и достопримечательности. На детских программах аниматоры работают с разновозрастными ребятами. Все детские прогулки пользуются популярностью, каждый раз аниматоры выступают в разных образах: Человек-паук, Кисси Мисси, моряк Лом, капитан Врунгель.

Продолжительность всех прогулок - час. Кроме "Погружения" с диджеем, которую проводят по пятницам с 20 до 22 часов, - двухчасовой круиз с клубной музыкой запустили в мае.

Инна Пахомова