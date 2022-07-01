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Демоверсию отпуска в центре Тюмени устроил для горожан театральный центр "Космос"

Общество, 13:31 11 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

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Сотрудники МТЦ "Космос" устроили для горожан демоверсию отпуска в центре города. Всем, кто проходит мимо, они предлагают воспользоваться прохладной водой из шланга, мини-бассейнами, водными бомбочками и большими воздушными шарами. Весело провести время, зарядиться позитивными эмоциями, позволить себе небольшую глупость – охладиться посреди рабочего жаркого дня – для этого сотрудники учреждения второй год проводят акцию.

"Многим в середине дня не доступно поехать на пляж, отдохнуть, охладиться. Сами радуемся тому, что можем вот таким образом провести время в жаркий день. Предлагаем это сделать всем горожанам, которые проходят мимо. Взамен ждем от них улыбки, смех, хорошее настроение. Мы за то, чтобы люди иногда позволяли себе маленькие глупости", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Первыми участниками акции стали дети, что вполне очевидно. Не упустили возможность принять прохладный душ под открытым небом и тюменцы постарше.

"Я шла в гости к подруге и тут увидела такое. Позвонила ей, она сейчас тоже сюда придет. И мы вместе классно проведем время. Это же здорово, что посреди дня можно окунуться в прохладу. И не смущает даже то, что мы вовсе не в пляжной одежде, зато весело и даже немного экстремально", - говорит жительница Тюмени Ольга Попова.

Мини-версия отдыха на крыльце МТЦ "Космос" продлится до 16 часов. Так что те, кто находится поблизости или сейчас едет в автобусе в том направлении, успеет воспользоваться бесплатной услугой – охладиться и получить заряд хорошего настроения.

Анжела Лебедева

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# жара , лето , МТЦ Космос

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