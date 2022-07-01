Более 29 тысяч вакансий заявили работодатели Тюменской области

| Фото: t.me/dtzn_tyumen | Фото: t.me/dtzn_tyumen

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Более 29,6 тыс. вакансий заявили работодатели Тюменской области в июле. Из них 6,8 тыс. предложений приходится на сельское хозяйство, торговлю, обрабатывающие производства. Предприятиям нужны животноводы, станочники, пекари, слесари по ремонту автомобилей, швеи, продавцы и кассиры, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

По-прежнему остаются востребованы специалисты рабочих профессий строительной сферы – 4,3 тыс. вакансий. Большим спросом пользуются бетонщики, каменщики, сварщики, маляры и штукатуры.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что уровень регистрируемой безработицы составляет 0,61%. В поиске подходящей работы находятся 8 тыс. 652 жителя региона, в качестве безработных зарегистрировано 4,4 тыс. человек. На одного соискателя приходится около четырех вакансий.

Адреса и контакты службы занятости "Работа России" по Тюменской области здесь.