Предприятия Тюменской области наращивают производство важнейших продуктов питания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 13 тыс. тонн мяса произвели предприятия Тюменской области за пять месяцев 2022 года. Это на 5% больше, чем в 2021 году. Растут объемы у производителей кисломолочной продукции, сыроваров, мукомолов и пекарей.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, росту производства способствуют региональные и федеральные меры господдержки. Например, хлебопекарным предприятиям компенсируется часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидии увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции.

"Важное условие: предприятия, которые получили компенсацию, должны продавать свою продукцию по фиксированным ценам. Таким образом, благодаря нашей поддержке выигрывают и предприниматели, и потребители", - написал Александр Моор.