Тюменцы могут получить образовательный кредит с господдержкой под 3%

| Фото: sberbank.ru | Фото: sberbank.ru

Программа "Кредит на образование с господдержкой", которая дает возможность получить средства на обучение в российском вузе, имеющем лицензию, доступна для тюменцев в Сбербанке.

Процентная ставка для студентов составляет 3%, остальные 15,26% возмещаются государством. На данный момент Сбер сотрудничает с 633 высшими учебными завдениям. В этот список входят все вузы Тюменской области. Оформить данный заем можно с 14 лет, однако несовершеннолетним потребуется согласие родителей.

Образовательный кредит можно взять на любой вид обучения в вузе (бакалавриат, магистратура, аспирантура, очное или заочное обучение), а также для получения второго высшего образования. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы: на один семестр, год или все обучение целиком.

"Лето после окончания школы – непростая пора: времени откладывать сложный вопрос будущей профессии больше нет, решать нужно здесь и сейчас. Благодаря условиям образовательного кредита с господдержкой от Сбера этот выбор может стать немного проще. Так, время учебы в вузе плюс еще девять месяцев после окончания обучения относятся ко льготному периоду, когда требуется оплачивать только проценты. Основную же сумму кредита молодой специалист возвращает банку в течение следующих 15 лет", – рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Для получения кредита на образование с господдержкой заемщику необходимо предоставить оригинал и заверенную копию договора из учебного заведения, паспорт с отметкой о постоянной регистрации (либо справку о временной регистрации), анкету на получение кредита и квитанцию или счет от вуза с суммой оплаты за обучение. Подать заявку на получение кредита можно как в офисе Сбербанка, так и на сайте кредитной организации или через приложение "Сбербанк онлайн". Банк рассмотрит заявку в течение трех дней.

Подробнее об образовательном кредите с государственной поддержкой по ставке 3% можно прочитать на сайте.