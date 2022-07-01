В Тюменской области исследования на выявление оспы обезьян будут делать институты Роспотребнадзора
Исследования на выявление оспы обезьян в Тюменской области планируется осуществлять на базе научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора, уполномоченных на их проведение.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
Напомним, что в России подтвержден первый случай оспы обезьян, инфекция выявлена у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. Случай выявлен в Санкт-Петербурге.
Пациент обратился в медучреждение с характерной сыпью, в настоящее время он изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме.
Распространение вируса будет зависеть от миграционной активности россиян, считает завкафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ Александр Марченко.
Несмотря на то, что коронавирусные ограничения отменены, стоит использовать маски и антисептики, соблюдать гигиену, отметил он.
Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке.
В мае 2022 года первый случай выявлен в Великобритании. Инфицированный вернулся из Нигерии. На 2 июня оспа обезьян обнаружена в Великобритании, Испании и других странах Европы.
Николай Ступников