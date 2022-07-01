В Тюменской области исследования на выявление оспы обезьян будут делать институты Роспотребнадзора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследования на выявление оспы обезьян в Тюменской области планируется осуществлять на базе научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора, уполномоченных на их проведение.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, что в России подтвержден первый случай оспы обезьян, инфекция выявлена у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. Случай выявлен в Санкт-Петербурге.

Пациент обратился в медучреждение с характерной сыпью, в настоящее время он изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме.

Распространение вируса будет зависеть от миграционной активности россиян, считает завкафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ Александр Марченко.

Несмотря на то, что коронавирусные ограничения отменены, стоит использовать маски и антисептики, соблюдать гигиену, отметил он.

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в 1970 году. Впоследствии этот диагноз ставился людям неоднократно, но, как правило, инфицированные находились в Африке.

В мае 2022 года первый случай выявлен в Великобритании. Инфицированный вернулся из Нигерии. На 2 июня оспа обезьян обнаружена в Великобритании, Испании и других странах Европы.

Николай Ступников