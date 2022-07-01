Выпускники Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа получили дипломы

| Фото: АО «Транснефть-Сибирь» | Фото: АО «Транснефть-Сибирь»

66 выпускников Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (ТНПК) АО "Транснефть-Сибирь" получили дипломы установленного образца о присвоении квалификации по профессиям в области нефтепроводного транспорта.

Торжественное мероприятие состоялось на базе отделения среднего профессионального обучения ТНПК в пос. Винзили Тюменского района. В нем приняли участие генеральный директор АО "Транснефть-Сибирь" Р. Р. Исламов и директор ТНПК С. Н. Казаков.

Поздравляя выпускников колледжа, Р. Р. Исламов отметил, что предприятие заинтересовано в молодых рабочих кадрах, их потенциале и стремлении развиваться. "Сегодня для вас – знаменательный день. Вы получили путевку в жизнь. Уверен, уже скоро вы вновь придете в стены этого колледжа, но уже повышать свою квалификацию. Трудовая деятельность – это постоянное развитие. Поэтому желаю каждому из вас совершенствовать свои профессиональные навыки и двигаться только вперед", – сказал глава АО "Транснефть – Сибирь".

В ближайшее время 21 выпускник будет трудоустроен на объекты АО "Транснефть – Сибирь". Остальные выпускники колледжа, обучавшиеся по корпоративному набору, начнут профессиональный путь в других организациях системы "Транснефть": АО "Транснефть – Западная Сибирь", АО "Транснефть – Приволга", ООО "Транснефть – Порт Козьмино", ООО "Транснефть – Восток", ООО "Транснефть – Балтика", АО "Транснефть – Урал".

ТНПК, учредителем которого является АО "Транснефть – Сибирь", готовит рабочие кадры по наиболее востребованным профессиям отрасли: слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обучение на отделении среднего профессионального образования в колледже продолжается десять месяцев, включая практику на производственных объектах организаций системы "Транснефть".

Кроме того, на базе колледжа ведется профессиональное обучение, включающее подготовку и переподготовку сотрудников предприятия по рабочим профессиям и повышение квалификации. Предусмотрено также дополнительное профессиональное образование. Ежегодно в стенах колледжа по данным программам проходят обучение свыше 10 тыс. специалистов и рабочих ПАО "Транснефть".