В выходные в Тюмени станет прохладнее и пройдет дождь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшое похолодание и дожди прогнозируют синоптики в ближайшие выходные, 16 и 17 июля. По данным метеоцентра Фобос, если в субботу еще будет жарко, то в воскресенье станет прохладнее.

15 июля вечером и ночью в областном центре пройдет дождь, возможна гроза. Столбики термометров опустятся до плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы.

16 июля максимальная температура воздуха составит плюс 29 градусов. В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди. Ночью ожидается плюс 19 градусов.

17 июля дневная температура воздуха не превысит 22 градусов. В течение суток сохранится вероятность дождей и гроз. Слабый ветер подует с востока.

В начале следующей недели, 18 и 19 июля, температура воздуха в дневные часы не поднимется выше 27 градусов. Осадки в эти дни маловероятны, но будет ветрено.

Любовь Голышева