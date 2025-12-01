Новое направление появится в тюменской школе креативных индустрий "Мастера"

Регистрация на третий сезон школы креативных индустрий "Мастера" открылась для школьников от 14 до 18 лет. Подать заявку можно до 15 февраля на сайте Тюменского агентства развития креативных индустрий. Открытие пройдет 27 февраля в Тюмени.

В будущем сезоне участникам представят новое направление "Туризм".

"Оно будет полезно для тех, кого интересует туриндустрия. Тюменская область — один из российских флагманов направления. Отрасль испытывает потребность в квалифицированных кадрах. И нужно начинать готовиться со школы", - рассказал генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев во время пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Также будут "Гастрономия", "Мода", "Медиа, фото- и видеоиндустрия", "Информационные технологии и искусственный интеллект", "Киноиндустрия" и "Маркетинг и реклама". Подростков ждет образовательный практико-ориентированный сезон. Им необходимо посетить несколько блоков обязательной программы. Школьники смогут выбрать два направления из семи представленных. У них будет возможность пройти профориентацию. Специалист проведет беседу, тестирование и даст рекомендации по дальнейшему трудовому треку развития.

В "Медиа" появится новое направление по развитию искусства речи. "Помимо азов журналистики, мы будем учить ребят правильно говорить. Важно уметь коммуницировать друг с другом, правильно формулировать вопросы, правильно интонировать в беседе или в озвучке материала", - отметила руководитель и педагог школы "Медиакод" Наталья Потанина.

Одной из первых участниц школы стала 14-летняя тюменка Ульяна Евграфова. В прошлом году она не смога принять участие в проекте из-за возраста.

"Я счастлива, что у меня есть возможность в этом году стать частью проекте. Как влюбленный в медиаиндустрию человек, я выбрала направления "Маркетинг и реклама" и "Киноиндустрия". Я думаю, это будет полезный опыт и с нетерпением жду открытия сезона", - поделилась участница.

Добавим, после обучения подростки смогут проявить свои навыки в событийных городских мероприятиях, например, на фестивале "Джем".

"Отмечу, те, кто не сможет принять участие в первом потоке сезона, смогут это сделать во втором, который стартует в сентябре. Но не стоит откладывать, нужно хватать возможность сейчас", - подчеркнул Алексей Краев.

Задать вопросы можно на официальном сайте агентства, в группе во ВКонтакте или прийти в офис агентства каждую пятницу в 14 часов.

Юлия Божок