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Будущие кадеты Тюменского ПКУ проходят вступительные испытания

Политика, 14:25 15 июля 2022

пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

В Тюменском президентском кадетском училище состоялись вступительные испытания, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Набор проводится из числа наиболее подготовленных школьников, закончивших четвертый класс общеобразовательной школы.

Кандидаты проходят трехэтапные отборочные мероприятия. Первый – медосмотр и психологическое обследование.

На следующем этапе юноши показывают свои знания по трем общеобразовательным предметам: математике, русском и иностранном языках.

Затем будущие кадеты продемонстрируют силу, скорость и выносливость при сдаче нормативов по физической подготовке. Имена будущих 120 воспитанников назовут в августе.

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# Тюменское президентское кадетское училище

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