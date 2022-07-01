Будущие кадеты Тюменского ПКУ проходят вступительные испытания

| Фото: пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

В Тюменском президентском кадетском училище состоялись вступительные испытания, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Набор проводится из числа наиболее подготовленных школьников, закончивших четвертый класс общеобразовательной школы.

Кандидаты проходят трехэтапные отборочные мероприятия. Первый – медосмотр и психологическое обследование.

На следующем этапе юноши показывают свои знания по трем общеобразовательным предметам: математике, русском и иностранном языках.

Затем будущие кадеты продемонстрируют силу, скорость и выносливость при сдаче нормативов по физической подготовке. Имена будущих 120 воспитанников назовут в августе.