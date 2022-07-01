Медицинский лицей для выпускников откроют в Тюмени в 2023 году

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Медицинский лицей для учеников 10-11 классов откроется на базе ТюмГМУ в сентябре 2023 года. Среднее общее образование получат 100 юных тюменцев, сообщает пресс-служба вуза.

Планируется углубленное изучение математики, биологии, физики и химии. Также в программе — иностранные языки и информатика. Особый акцент сделают на проектно-исследовательскую деятельность, а обучение станет индивидуализированным.

Для зачисления в медицинский лицей откроют конкурсный отбор в июле 2023 года. Подготовиться ко вступительным испытаниям ребята смогут на занятиях в пролицейских классах. Ожидается, что их запустят в ноябре 2022 года.