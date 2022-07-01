Более пяти тысяч километров пробежали тюменские участники акции #БегайсРДШ

| Фото: страница участницы акции Лилии Ильясовой во ВКонтакте | Фото: страница участницы акции Лилии Ильясовой во ВКонтакте

5 тыс. 425 км пробежали участники акции #БегайсРДШ в Тюменской области. Мероприятие стартовало в регионе в начале июля. В течение двух недель всем желающим предлагалось пройти или пробежать не менее 5-ти км.

"Всем желающим мы предложили скачать на смартфон специальное приложение и за две недели пробежать или пройти максимальное расстояние. Общая дистанция, которую прошли участники акции, оказалась чуть больше маршрута от Тюмени до Владивостока", - рассказал куратор информационно-медийного направления РДШ Владислав Мухин.

Он отметил, что к акции присоединились почти 80 человек. Подтверждением их участия стали посты в социальных сетях с фотографиями пробежек и хештегами #БегайсРДШ, #РДШ72, #РДШ.

В тройку лидеров вошли Елизавета Труфанова, Дарья Дмитриева и Юлия Федотова, которые за 14 дней прошли 695, 684 и 554 км соответственно. Десять самых выносливых участников получат призы от регионального отделения Российского движения школьников.

Любовь Голышева