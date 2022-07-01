После ремонта двор на улице Авторемонтной в Тюмени впервые получит детскую площадку

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На 40 % выполнены работы по благоустройству дворовых территорий у домов № 41 по ул. Авторемонтной и № 53 по ул. Курортной в Тюмени. Как сообщает городская администрация, здесь полностью заменены инженерные коммуникации, вдоль каждого дома рабочие прокладывают новую отмостку и тротуары.

Как рассказала председатель комитета по благоустройству управы Калининского округа Тюмени Елена Леусенко, до этого ни тротуаров, ни детских площадок во дворе на Авторемонтной никогда не было.

"Раньше здесь стояли две старые малые архитектурные формы, они были в ужасном состоянии, к тому же было много аварийных деревьев, машины люди парковали, где придется", - сообщила она.

Жителям был очень нужен игровой комплекс для детей, но устанавливать его в неблагоустроенном дворе было нерационально. Уже к осени, после завершения ремонта в одном из самых больших дворов Калининского округа, появятся проезды, парковки, спортивная и детская игровая зоны, современные скамейки и освещение.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Уютным двор станет благодаря растениям, которые планируют высадить осенью.