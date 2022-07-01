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Более тонны овощей и фруктов изъяли у уличных торговцев в Тюмени

Общество, 18:53 18 июля 2022

из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Более тонны овощей и фруктов, которые стояли в жару в открытой таре, изъяли в ходе рейдов у продавцов на улицах Тюмени за две недели, сообщает администрация города.

Ответственность за качество и безопасность такой продукции никто не несет. Горожанам советуют приобретать овощи и фрукты у проверенных продавцов.

Кроме того, за две недели совместно с сотрудниками УМВД России по Тюмени сотрудники департамента потребительского рынка составили протоколы об административных правонарушениях. 51 документ оформлен за торговлю вне специально отведенных для этого мест. Еще шесть протоколов касаются предпринимательской деятельности без госрегистрации или без специального разрешения, лицензии.

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# овощи , фрукты

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