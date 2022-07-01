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В Тюмени изъяли участок земли и многоквартирный дом, признанный зоной вероятной ЧС

Общество, 10:24 19 июля 2022

tyumen-city.ru

Многоквартирный дом по ул. Камчатской, 93 в Тюмени, признанный зоной вероятной чрезвычайной ситуации, и земельный участок иъзяли для комплексного развития территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации города, распоряжение подписано от 14.07.2022 № 464. "В целях комплексного развития территории жилой застройки улицы Камчатской принято решение об изъятии для муниципальных нужд следующего объекта недвижимости – земельного участка и жилых помещений в доме по ул. Камчатской, 93", - отмечается в сообщении.

Правообладатели могут получить консультацию специалистов по тел.: 8(3452) 51-10-73 или по адресу: ул. Орджоникидзе, 24.

Напомним, что в доме № 93 на ул. Камчатской в Тюмени произошел пожар 12 июля 2022 года. Сгоревший дом был признан зоной вероятной ЧС.

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# комплексное развитие территорий , распоряжение

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