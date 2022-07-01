Трое жителей Тюменской области ночью избили приятеля на кладбище

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трое жителей Бердюжского района вывезли на кладбище и избили собутыльника. За это суд отравил их в колонию, а также удовлетворил иск потерпевшего, получившего средний вред здоровью, на 210 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что ссора произошла 13 января. Трое приятелей предложили подвезти знакомого до дома. Однако вместо этого они приехали на кладбище, начав избиение еще в автомобиле. Они насильно вытащили потерпевшего из машины и стали бить его руками и ногами, после чего сбежали.

Выяснилось также, что за несколько дней до этого один из приятелей украл электроинструмент из здания районной больницы. Ущерб составил более 38 тыс. рублей.

Суд назначил двоим соучастникам по три года лишения свободы в колонии строгого режима. Их приятель, признанный виновным в краже, проведет два с половиной года в колонии общего режима.