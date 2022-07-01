  • 19 июля 202219.07.2022вторник
  • USD56,5616
    EUR57,1526
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Трое жителей Тюменской области ночью избили приятеля на кладбище

Происшествия, 15:05 19 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трое жителей Бердюжского района вывезли на кладбище и избили собутыльника. За это суд отравил их в колонию, а также удовлетворил иск потерпевшего, получившего средний вред здоровью, на 210 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что ссора произошла 13 января. Трое приятелей предложили подвезти знакомого до дома. Однако вместо этого они приехали на кладбище, начав избиение еще в автомобиле. Они насильно вытащили потерпевшего из машины и стали бить его руками и ногами, после чего сбежали.

Выяснилось также, что за несколько дней до этого один из приятелей украл электроинструмент из здания районной больницы. Ущерб составил более 38 тыс. рублей.

Суд назначил двоим соучастникам по три года лишения свободы в колонии строгого режима. Их приятель, признанный виновным в краже, проведет два с половиной года в колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# избиение , суд , уголовные дела

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:05 19.07.2022Трое жителей Тюменской области ночью избили приятеля на кладбище
13:39 19.07.2022Житель Ишима украл у пожилой родственницы 25 тысяч рублей
12:53 19.07.2022В Тюменской области нашли четырех грибников, потерявшихся в лесу Нижнетавдинского района
11:50 19.07.2022Жительницу Азербайджана задержали в тюменском аэропорту с валютой