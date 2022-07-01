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В день города в Тюмени организуют уличные выставки

Общество, 16:54 23 июля 2022

из концепции праздничного оформления Тюмени | Фото: из концепции праздничного оформления Тюмени

Выставка "Серебряный век Тюмени" пройдет в областном центре в День города, 30 июля. Ее посвятят памятникам, созданным в начале XX века, пишет "Вслух.ру".

Помимо этой выставки в Тюмени организуют и ряд других. Так, детская художественная школа им. А.П. Митинского готовит выставку, посвященную 55-летию учреждения. На набережной Туры пройдет выставка "Река истории — история реки".

В сквере Владислава Крапивина 30 июля состоится городской фестиваль "Хоот векки". А в сквере Льва Ровнина запланирована познавательная игра-квест "Контуры города".

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# День города Тюмени

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